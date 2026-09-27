nüfus haritasında seyrekleşen iller: erzincan kilometrekareye 21 kişi ile öne çıktı

Erzincan'ın nüfus yoğunluğunda tablo

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, Erzincan'ın nüfus yoğunluğunun düşük seyrettiğini ortaya koydu. Yüzölçümü 11.903 kilometrekare olan Erzincan’da kilometrekareye düşen kişi sayısı 21 olarak kayıtlara geçti; bu değer ilin geniş bir alana yayılan, seyrek yerleşimli bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor.

ülke genelinde yoğunluk karşılaştırması:

Verilere göre Türkiye genelinde kilometrekare başına ortalama 112 kişi düşerken, nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu iller arasında Tunceli (11), Ardahan (19), Erzincan (21) ve Gümüşhane (21) yer aldı. Bu illerin ortak özelliği, geniş yüzölçümlerine kıyasla sınırlı nüfusla daha yaygın bir yerleşim deseni göstermeleri.

büyükşehirler ve toplam nüfus verileri:

Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il ise kilometrekare başına 2.943 kişiyle İstanbul oldu; İstanbul’u Kocaeli (633) ve Yalova (395) izledi. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin toplam nüfusu 2025 yılında 86.092.168 kişi olarak tespit edildi. İstanbul, 15.754.053 kişiyle en fazla nüfusa sahip il konumunda bulunurken, nüfus bakımından onu Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

ERZİNCAN NÜFUS YOĞUNLUĞUNDA TÜRKİYE’NİN EN DÜŞÜK İLLERİ ARASINDA