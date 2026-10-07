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Nükleer tıp tanıdan tedaviye kişiye özel yolculuk sunuyor

Prof. Dr. Emel Ceylan: nükleer tıp, PET/BT ve radyonüklid tedavilerle hastalıkların biyolojisini çözerek tanı, evreleme, kişiye özel tedavide rol oynuyor

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nükleer tıp tanıdan tedaviye kişiye özel yolculuk sunuyor

Nükleer tıp tanıdan tedaviye kişiye özel bir rol üstleniyor

Liv Hospital Ulus Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Emel Ceylan, nükleer tıp uygulamalarının artık yalnızca görüntüleme değil, uygun hastalarda tedavi süreçlerinde de kritik bir unsur haline geldiğini vurguluyor. Bu alan, hastalıkların anatomik yapısının ötesinde fonksiyonel ve metabolik özelliklerini açığa çıkararak tedavi planlarının kişiselleştirilmesine katkı sağlıyor.

Hastalığın biyolojik davranışını okumak:

Prof. Dr. Ceylan’a göre nükleer tıpta kullanılan radyofarmasötikler, hedeflenen doku veya hücrelerin özelliklerine göre seçiliyor. Bu seçim sayesinde hastalığın nerede bulunduğu kadar, vücuttaki biyolojik ve metabolik davranışı da değerlendirilebiliyor. Özellikle onkolojide bu bilgiler tanı, evreleme, tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip için büyük önem taşıyor.

PET/BT ve hedefe yönelik tedaviler:

PET/BT görüntüleme, birçok hastalıkta yayılımın ve tedavi planlamasının belirlenmesinde kullanılıyor; bazı durumlarda tanı ve evrelemenin ayrılmaz bir parçası olabiliyor. Ancak Prof. Dr. Ceylan, tetkiklerin her hastada aynı şekilde uygulanmadığını, görüntüleme ve tedavinin hastanın klinik durumuna göre planlanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca bazı radyofarmasötiklerin yalnızca teşhis amaçlı değil, radyonüklid tedavi olarak da kullanılabildiğini, bu yolla radyonüklidin doğrudan hedef dokuya yönlendirilmesinin sağlandığını ifade ediyor.

Prof. Dr. Ceylan, nükleer tıp sonuçlarının doğru yorumlanması için multidisipliner kararların önemine dikkat çekiyor. Özellikle kanser hastalarında nükleer tıp; medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi ve diğer ilgili branşlarla koordineli çalışarak tanıdan tedavi yanıtının değerlendirilmesine kadar sürecin farklı aşamalarında yer alıyor. Teknolojik gelişmelerle daha hedefli görüntüleme ve tedavi seçeneklerinin yaygınlaşmasının beklendiğini sözlerine ekliyor.

NÜKLEER TIP UZMANI PROF. DR. EMEL CEYLAN

NÜKLEER TIP UZMANI PROF. DR. EMEL CEYLAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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