yatırımın kapsamı ve ortaklık yapısı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), Ata Temiz Enerji Sanayi A.Ş. (Ata Temiz Enerji) şirketine kurucu ortak olarak yüzde 45,10 payla katıldı. Ata Temiz Enerji, Nuclean Temiz Enerji Data ve Sürdürülebilirlik Teknolojileri A.Ş. (Nuclean) ile Bayramoğlu Endüstriyel Çelik A.Ş. (BA Steel) arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında her iki şirkette de yüzde 51 paya sahip olmayı planlıyor. Anlaşma çerçevesinde toplam 10 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirilecek.

yatırımın hedefi: mühendislikten imalata entegre ekosistem

Şirket, Nuclean’ın nükleer mühendislik ve proje yönetimi birikimi ile BA Steel’in ağır imalat ve saha deneyimini enerji projelerinde bir araya getirmeyi amaçlıyor. Nuclean, fizibiliteden tesisin devreden çıkarılmasına kadar uzanan süreçlerde owner’s engineering kapsamında mühendislik, danışmanlık, işletme ve bakım, lisans yenileme ile modernizasyon hizmetleri sunuyor. BA Steel ise çelik konstrüksiyon ve ağır imalatta nükleer enerji, savunma sanayii ve rüzgâr enerjisi projelerinde imalat ve montaj sorumlulukları üstleniyor.

pazar dinamikleri ve stratejik gerekçe

ATP Capital, yatırım stratejisini artan elektrik talebi ve düşük karbonlu, kesintisiz enerji ihtiyacına bağlı olarak şekillendiriyor. Kurum, yeni tesislerin gerektireceği mühendislik hizmetleri ve sanayi üretiminde uzun vadeli büyüme fırsatı gördüğünü belirtiyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel nükleer enerji yatırımlarının 2026'da 80 milyar dolar'ı aşması beklenirken, Türkiye'nin hedefleri arasında Akkuyu dışındaki projeler ve küçük modüler reaktörlerle 2050'ye kadar 20 gigavat kurulu güce ulaşmak da bulunuyor. Ayrıca küresel çelik konstrüksiyon imalat pazarının 2026'da yaklaşık 180,24 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor; savunma harcamaları ve sanayi ihracatı da bu yatırım kararını destekleyen diğer göstergeler arasında yer alıyor (2025 verileriyle küresel askerî harcamalar 2,89 trilyon dolar, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı ise 10 milyar dolar'ı aşmış durumda).

ATP Capital Genel Müdürü Alp Can Gökdeniz, "Bu yatırımı tek bir şirket ya da teknolojiyle sınırlı görmüyoruz. BA Steel, enerji, savunma sanayii ve rüzgâr enerjisi gibi stratejik sektörlerde yıllardır sahada kendini kanıtlamış, değer üreten köklü bir sanayi şirketi. Nuclean ise belirli bir reaktör teknolojisine bağlı kalmadan, projelerin fizibiliteden işletme sonrasına kadar tüm yaşam döngüsünde mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunuyor ve bu alanda büyüyen talebi karşılayacak doğru konumda. Biri bugünün sağlam temelini, diğeri yarının büyüme potansiyelini temsil ediyor. İki şirketi Ata Temiz çatısı altında bir araya getirerek mühendislikten imalata uzanan, birbirini besleyen uzmanlıklardan yararlanmayı amaçlıyoruz. Bu birikimi yeni yetkinlikler ve yatırımlarla güçlendirerek stratejik sektörlerde kalıcı değer oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

ATP CAPİTAL GENEL MÜDÜRÜ ALP CAN GÖKDENİZ