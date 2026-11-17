Kaza ve müdahale:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan yakıt tankeri yol kenarına devrildi. Olay Nurdağı-Bahçe yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğurcan Y. idaresindeki 34 HYP 745 plakalı yakıt tankeri kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza bölgesinde yol güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri olası yangın ve sızıntı riskine karşı tedbir aldı. Ekiplerin ilk müdahaleleri sırasında çevrede güvenli bir çalışma alanı oluşturuldu.

Trafik düzenlemesi ve inceleme:

Ekiplerin çalışmaları kapsamında devrilen tankerin kaldırılması için yol bir süreliğine trafikte kapatıldı. Tankerin vinçle kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar sağlandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

GAZİANTEP’TE YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ: EKİPLER YOLDA ÖNLEM ALDI