Nurdağı'nda ormanlık alanda izinsiz kazı yapan dört kişi suçüstü yakalandı

Nurdağı'nda izinsiz kazı operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler, olay yerinde müdahale ederek şüphelileri ele geçirdi.

Operasyon, özellikle kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen inceleme ve denetimler kapsamında gerçekleştirildi.

operasyon ayrıntıları:

Nurdağı ilçesinde yapılan çalışmada izinsiz kazı yapanların Y.B., S.A., Y.G. ve H.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, kazı için kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

yasal işlem ve el koyma:

Olay yerinde bulunan kazı malzemelerine el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı; soruşturma sürdürülüyor.

GAZİANTEP'İN NURDAĞI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA DEFİNE BULMAK AMACIYLA İZİNSİZ KAZI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 4 ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.