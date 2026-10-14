Nuri Asan için mecliste uzlaşma: tesisler plan dışına alındı

komisyon toplantısında neler yaşandı:

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon toplantısında, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nin Doğupark Alanı Millet Bahçesi amaçlı nazım ve uygulama imar planı kapsamına alınıp alınmaması görüşüldü. Toplantı Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk yönetiminde yapıldı ve 55 gündem maddesinin ele alındığı oturumu Samsunspor yönetimi ile taraftar temsilcileri de takip etti. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın meclise gönderdiği 497449 sayılı teklif, komisyonda ayrıntılı tartışıldı.

parti ve tarafların görüşleri:

MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas, teknik incelemeler sonucu kimsenin tesislere zarar verme niyeti olmadığını belirterek, maddeye Nuri Asan Tesisleri'nin korunmasına ilişkin bir ifadenin eklenmesini önerdi. Bağımsız üyeler Atila Tekcan ve Hasan İpek ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüpoğlu da tesislerin korunması gerektiğini vurguladı; Tekcan, mahkeme süreci ve bakanlık teklifine dikkat çekti.

Eski A Milli Takım ve Samsunspor futbolcusu Celil Sağır, tesis alanının korunabileceğini ve alternatif çözüm olarak golf sahasına taşınma veya mevcut tesisin derneğe sosyal tesis olarak tahsis edilmesini önerdi. Taraftar Grupları Başkanı Tonguç Ali Anıl ise Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapılan görüşmenin sonuçlarını aktararak, tesislerin korunacağı, ayrıca eksiklik olması halinde Alanlı Mahallesi'nde 150 dönüm arazi ve 100 dönüm ormanlık alan için altyapı yapılacağı ve 150 milyon liralık destek sözü verildiğini belirtti.

komisyon kararı ve meclise havale:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, planlama dışı ve ruhsatsız alanlar nedeniyle teklifin getirildiğini açıklarken, AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel teklifte değişiklik yaparak Nuri Asan Tesisleri'nin plandan çıkartılarak oylanmasını teklif etti. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise tesislerin planlama dışında bırakılmasının ruhsatsızlığı sürdüreceğini, amaçlarının tesisleri yasal ve modern hale getirmek olduğunu belirtti ve sürecin ortak yürütülmesini önerdi.

Konuşmaların ardından teklif, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nin plandan çıkarılması yönünde değiştirildi; madde oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi. Karar, ilgili taraflar arasında uzlaşma olarak nitelendi ve sürecin meclis tarafından takip edileceği vurgulandı.

tepki ve beklentiler:

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kararı şehir ve kulüp adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi: "Bugün Samsunspor için yeni bir sayfa açılmıştır" dedi ve tesislerin daha modern hale getirilmesi için belediye ile işbirliği beklentisini yineledi. Toplantıda dile getirilen güvence ve öneriler doğrultusunda, taraflar tesislerin hukuki statüsünün düzeltilmesi ve yasal zemine kavuşturulması yönünde çalışma yapılacağını belirtti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) KOMİSYON TOPLANTISINDA SAMSUNSPOR NURİ ASAN TESİSLERİ'NİN MİLLET BAHÇESİ PROJESİ KAPSAMINDA YER ALMASINA İLİŞKİN MADDE GÖRÜŞÜLDÜ. SÖZ KONUSU MADDE, TÜM GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİN ÖNERİSİYLE SAMSUNSPOR TESİSLERİ PLANDAN ÇIKARTILARAK MECLİSE HAVALE EDİLDİ.