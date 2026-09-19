Nuri Şahin: hedefimiz Başakşehir'i yeniden üst sıralara taşımak

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Nuri Şahin, geçen haftaki 5-0 mağlubiyetin ardından takımdan reaksiyon beklediklerini ve bu reaksiyonu sahada gördükleri için mutlu olduğunu belirtti. Şahin, maç öncesinde de belirttiği gibi bunun kendileri için bir "reaksiyon maçı" olduğunu vurguladı.

Şahin, skoru ve oyunu değerlendirirken galibiyetin hem moral hem de puan açısından önemli olduğunu; araya moralli girdiklerini, üç haftalık bir çalışma periyodunun ardından sezona daha güçlü bir giriş yapmayı hedeflediklerini söyledi.

oyuna odaklanma ve oyun felsefesi:

Şahin, teknik direktörlüğe başladığından beri oyuna verdiği önemi tekrar vurguladı ve bir büyüğünün kendisine aktardığı "oyun sizi korur" öğüdünü hatırlattı. Ona göre kötü oynayıp kazanmak mümkün olsa da uzun vadede sürekli başarı için oyunun sürekliliği şart. Şahin, son dönemde performansın parçalı olduğunu; bugünkü maçta ise yaklaşık 90 dakika boyunca istenen oyunu sergilediklerini ve bunun skora yansıdığını ifade etti.

AyrıcaŞahin, Kasımpaşa karşısında sadece 45 dakikalık iyi bir oyun ortaya koyduklarını, geçen hafta ise sahada adeta olmayan bir Başakşehir olduğunu söyleyerek istikrarın önemine dikkat çekti.

shomurodov'un katkısı ve profesyonelliği:

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov hakkında da konuşan Şahin, oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra çok kısa tatil yaptığını ve bunun fiziksel ile zihinsel etkilerinin olabileceğini hatırlattı. Buna rağmen Shomurodov'un karakteri ve başarılı çalışma disiplini nedeniyle sahada serbest bırakıldığını aktaran Şahin, "Shomurodov, saha içinde ve saha dışında bizim için örnek bir profesyonel" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Şahin, oyuncusunun özgüvenini ve mücadeleci yapısını öne çıkarırken, takımdaki diğer oyunculara haksızlık etmek istemediğini; dinlenme ve kondisyon süreçlerinin önemine dikkat çekti.

başkan desteği, sorumluluk ve hedefler:

Üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kendisine verdiği desteğe de değinen Şahin, geçen haftaki kötü oyun ve kendi sorumlulukları üzerinde durdu. Kırmızı kart görüp takımının yanında olamadığını, bunun da takıma az da olsa etki ettiğini belirtti. Şahin, kulübün yönetim yapısını ve başkanın kendisine olan güvenini bildiğini; görevini boşa çıkarmamak için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Konferans Ligi beklentisi ve hayal kırıklıklarına rağmen Şahin, hem kendisinin hem de kulübün bu zor günleri birlikte aşacağına inandığını ifade etti. Konuşmasını "Hepimizin ana hedefi Başakşehir’i yeniden o yarışa sokmak" cümlesiyle tamamlayan teknik adam, sezonun ilerleyen dönemlerinde takımı hak ettiği konuma taşımak için kararlılık mesajı verdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, geçtiğimiz hafta alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermeleri gereken bir maça çıktıklarını ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Hepimizin ana hedefi Başakşehir’i yeniden o yarışa sokmak" dedi.