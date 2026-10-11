Nuri Şahin'den realist değerlendirme: iki takım da bir puanı hak etti

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçın zorluklarına ve takımının hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

maç değerlendirmesi:

"İki takım adına da zor bir mücadele. Milli aradan sonra, uzun bir milli aradan sonra öğlen maçı, hava şartları da zemini kuru hale getirdi. Seyir zevki belki çok yüksek olmuyor ama mücadele derecesi yüksek olan bir maç oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda bizim çok net bir pozisyonumuz var. Bence iki takımın da bir puanı 1 ettiği bir maç oldu. Normalde Başakşehir olarak çok kabul edeceğimiz bir şey değil ama bugün için realist bakmam gerekiyorsa iki taraf da sadece 1 puan hak etti diyebilirim" dedi.

avrupa hedefi:

"Başakşehir onlarca başarı elde etti, Avrupa’da bir sürü puan kazandı. Bu sene üzerinden konuşacak olursak evet ülkemize puan kazandıramadık. Bize yakışmayan bir süreç oldu. İlk turda elendik. Bunun üzüntüsünü de gereğini de yaşadık. Ama önümüze bakıyoruz. Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve bu bizi Avrupa’ya Trabzon’un kupayı kazandığı için bizi Avrupa’ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Konyaspor’a saygım sonsuz. İlhan Hocama saygım sonsuz ama biz geçen sene ligde 5. olduk. Bu sene de elimizden gelen her şeyi yapıp yeniden Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Bir daha gidersek de bir daha karşınıza geldiğim zaman ülke puanına çok katkı sağlamış bir Nuri Şahin ve Başakşehir olarak karşınızda inşallah olurum ve inşallah Konyaspor da Avrupa’ya gittiği zaman çok başarılı olur" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN, KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "NORMALDE BAŞAKŞEHİR OLARAK ÇOK KABUL EDECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL AMA BUGÜN İÇİN REALİST BAKMAM GEREKİYORSA İKİ TARAFTA SADECE BİR PUANI HAK ETTİ DİYEBİLİRİM" DEDİ.