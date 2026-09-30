Nurselen Gülaçtı cinayetinde mahkeme sanığı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı

Davanın özeti ve karar:

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, psikolog Nurselen Gülaçtı'yı iş yerinde tabancayla öldüren sanık Fuat Yıldırım hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Yıldırım'ı tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına; ayrıca ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada alınan ifadeler:

Duruşmada tutuklu sanık Fuat Yıldırım, maktulün annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı tanık dinleneceğini belirtti. Tanıklardan Y.Ö., sanığın dükkanında çalıştığını, bir sabah Fuat'ın kendisinden "2 bira alıp dükkana bırakmasını" istediğini ve daha sonra mağdur ile sanığın gelip pasaja girdiklerini, hızlı yürüdüklerini fark ettiğini anlattı. Y.Ö. Durmuş'un kısa süre yanlarında durup çıktığını, 20–30 saniye sonra bir silah sesi duyduğunu söyledi; sanığın "Ambulansı kimse aramasın" dediğini duymadığını belirtti. Ayrıca sanığıyla daha önce çok vakit geçirdiğini, hiç silah taşıdığını görmediğini ifade etti.

Aile bireylerinin tepkisi ve sanığın beyanı:

Maktulün annesi Zülfiye Tunç, duruşma salonunda duygularını dile getirerek ailenin yok olduğunu, sanığın kızını öldürerek kendisini de öldürdüğünü söyledi; kızının tehdit edildiğini ve hesaba çekilmesi gerektiğini belirtti. Tunç karar sonrası mahkumiyetten memnun olduğunu, kararı mezarlığa gidip kızına bildireceğini ifade etti. Maktulün kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise medya, avukatlar ve tanıdıkların desteğine teşekkür ederek, bu kararın aileleri bir nebze olsun rahatlatabileceğini ve kadın cinayetlerine karşı emsal oluşturmasını umduklarını söyledi.

Tutuklu sanık Fuat Yıldırım ise önceki ifadelerini tekrarlayarak söyleyecek bir şeyinin olmadığını bildirdi. Beyanların ardından mahkeme kararını açıklayarak yukarıdaki cezaları verdi.

Karar, davaya katılan tarafların ve tanıkların anlatımları doğrultusunda verildi; mahkeme sürecinde dinlenen ifadeler ve taraf beyanları kararın gerekçesini oluşturdu.

DAVAYA KATILAN AİLE