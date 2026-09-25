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Nurtepe'ye çok amaçlı merkez: cami, kurs ve sosyal alanları bir arada sunan proje temeli atıldı

Kağıthane Nurtepe'de temeli atılan yeni Merkez Camii; ibadet, eğitim, kütüphane, taziye, konferans ve ticari birimleriyle 3 bin 441 m²'lik projede yükselecek.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nurtepe'ye çok amaçlı merkez: cami, kurs ve sosyal alanları bir arada sunan proje temeli atıldı

Yeni merkez camii projesi başlatıldı:

Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde riskli yapı tespiti sonucu yıkılacak olan mevcut yapının yerine inşa edilecek Nurtepe Merkez Camiinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Proje; ibadet mekanının ötesinde eğitim, kültür, sosyal ve ticari işlevleri bir arada sunacak şekilde planlandı.

proje alanı ve kat düzeni:

Yeni yapı, toplam 3 bin 441 metrekarelik inşaat alanında, yaklaşık 1.360 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek. Yapı iki bodrum kat, zemin kat ve hizmet katlarından oluşacak şekilde tasarlandı. İki bodrum katta otopark ve ticari üniteler bulunacak; ikinci bodrum katta 22 araç ve 8 motosiklet kapasiteli otopark yer alırken birinci bodrum katta üç dükkân ile taziye evi ve konferans salonu planlandı. Zemin katta camiyle birlikte hizmet birimleri hizmet verecek.

Kapalı ibadet alanı yaklaşık 465 m² olup 600 ila 800 kişilik kapasiteye hizmet verecek. Avluya açılan yaklaşık 245 m²lik açık ibadet alanı ise 300 ila 400 kişiyi ağırlayabilecek şekilde düzenlendi. Hizmet binasında erkek ve kız Kur'an kursları, 4-6 yaş grubuna yönelik kurs, kütüphane, çay ocağı ve dernek odası yer alacak. Ayrıca projede iki adet 3+1 lojman ile yaklaşık 180 m² büyüklüğünde taziye evi bulunuyor.

Proje, mahalle sakinlerinin hem ibadet hem de eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ticari alanlar ve dükkânlar ise yerel ekonomiye katkı sağlayacak şekilde planlandı.

belediye açıklaması:

Temel atma töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projenin yalnızca bir ibadethane olmadığını, farklı yaş gruplarına ve sosyal gereksinimlere cevap verecek kapsamlı bir merkez olduğunu vurguladı. Başkan Öztekin, 'Nurtepe Merkez Camii’ni mevcut yapının ihtiyaçlarını ve mahallemizin gelecekteki gereksinimlerini dikkate alarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni camimizin içerisinde ibadet alanlarının yanı sıra Kur’an kursları, kütüphane, taziye evi, konferans salonu ve sosyal alanlar bulunacak. Böylece hem ibadet hem de eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler açısından mahallemize hizmet edecek bir merkez kazandırmış olacağız. Nurtepe’mize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye hem fiziksel güvenlik hem de sosyal donatı açısından önemli bir katkı sağlanacağını belirtiyor. Temel atma töreniyle birlikte inşaat süreci resmen başlamış oldu.

KAĞITHANE&#039;DE RİSKLİ YAPI TESPİTİ NEDENİYLE YENİDEN YAPILMASINA KARAR VERİLEN NURTEPE MERKEZ...

KAĞITHANE'DE RİSKLİ YAPI TESPİTİ NEDENİYLE YENİDEN YAPILMASINA KARAR VERİLEN NURTEPE MERKEZ CAMİİ'NİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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