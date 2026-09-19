Nurtepe'ye yeni spor merkezi: yüzme havuzu çocuklara armağan

Nurtepe yüzme havuzu için temel atıldı

Kağıthane Belediyesi, Nurtepe Mahallesi'ne kazandırılacak yeni yüzme havuzunun temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Tesisin sundukları:

Başkan Öztekin, projenin bölge sakinlerinin beklentilerine yanıt verecek şekilde planlandığını belirtti. Mevcut mini futbol sahasının genişletilerek altına kapalı bir yüzme havuzu inşa edileceğini, ayrıca fitness ve spor merkezlerinin yer alacağını söyledi. Tesis; otoparkı, futbol ve basketbol sahaları ile mesire alanlarını da kapsayacak şekilde tasarlandı.

Öztekin, projenin mimari tasarımının özel olduğunu vurgulayarak, Nurtepe Mahallesi'ne hem Merkez Mahallesi'ne hem de bölgeye daha iyi hizmet edecek bir sportif alan kazandırılacağını ifade etti.

Eğitim programları ve hedefler:

Projeyle birlikte çocukların yüzme dersleri başta olmak üzere sezon içinde 23 ayrı branşta karate, taekwondo, futbol gibi spor dallarında eğitim alacakları açıklandı. Başkan Öztekin, projenin amacını şöyle özetledi: 'Bu güzel tesisimiz çocuklarımıza armağan olsun. Yüzme bilmeyen çocuklarımız kalmasın, gençlerimize armağan olsun, spor yapsınlar.'

Öztekin, törende ayrıca katkı ve katılımlarından dolayı İstanbul AK Parti milletvekiline, ilçe başkanlarına, kadın ve gençlik kolları temsilcilerine, ilçe mülki amirlerine, meclis üyelerine, muhtar ve mahalle başkanlarına teşekkür etti. Yeni tesisin bölge spor altyapısını güçlendirmesi ve gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ TARAFINDAN NURTEPE MAHALLESİ’NE KAZANDIRILACAK OLAN NURTEPE YÜZME HAVUZUNUN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.