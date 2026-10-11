Nusaybin'de 12 şehit anıldı; terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı

Nusaybin'de anma programı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'den atıldığı belirtilen havan ve roket saldırılarında 2019 yılında hayatını kaybeden 12 kişi için anma töreni düzenlendi. DSİ Tesisleri'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okunarak İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dua edildi.

vali akkoyun'un mesajı:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada 2019'da şehadete eren 12 vatandaşın anıldığını belirtti ve şehitlere rahmet diledi. Akkoyun, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Rabbim, vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız, birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz için canlarını siper eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Makamları âli olsun inşallah."

Akkoyun ayrıca yürütülen barış ve güvenlik çalışmalarının önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek bu adımların bölgedeki barış, huzur ve kardeşliğin kalıcı hâle gelmesi için fırsat sunduğunu vurguladı ve "Bu toprakların mayasında kardeşlik vardır" sözleriyle birliğin sürdürülebilirliğine dair temennisini iletti.

şehit yakınlarının duyguları:

Saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, törende duygusal bir konuşma yaptı. Babasına duyduğu özlemi dile getiren Demir, "Yıllar geçti baba, takvimler değişti, çocuklar büyüdü, sokaklar da değişti baba. Ama insan bazı günleri takvimden silemiyor. Çünkü bazı tarihler kâğıda değil, insanın kalbine işliyor" ifadelerini kullandı.

Demir konuşmasına şöyle devam etti: "Ben senin kızın olarak yıllardır şunu öğrendim: İnsan babasının yokluğuna alışamıyor. Sadece onun olmadığı bir hayatta yaşamayı öğreniyor... Sen eve dönmedin baba. Biz bugün artık o ateşin hiçbir yere düşmemesini istiyoruz." Şehit yakınları, terörün sona ermesi ve çocukların korkusuz bir geleceğe sahip olması temennisiyle devletin yürüttüğü sürece destek verdiklerini belirtti ve Terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı huzura dönüşmesini diledi.

Programa Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

PROGRAMA KATILAN MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUNCAY AKKOYUN, 2019 YILINDA NUSAYBİN'DE ŞEHADETE EREN 12 VATANDAŞI ANMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİKLERİNİ SÖYLEDİ.