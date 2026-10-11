Dolar 49,3092 +0,05%
Euro 55,1230 -0,26%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.684,21 +1,43%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Nusaybin'de 12 şehit anıldı: terörsüz Türkiye sürecine vurgu

Nusaybin'de düzenlenen törende Suriye'den atılan havan ve roketlerle şehit düşen 12 kişi anıldı; 'Terörsüz Türkiye' ve kardeşlik vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 23:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nusaybin'de 12 şehit anıldı: terörsüz Türkiye sürecine vurgu

Anma programı ve törenin akışı:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 7 yıl önce Suriye'den atılan havan ve roketler sonucu şehit olan 12 kişi için DSİ Tesisleri'nde anma programı düzenlendi. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okunarak İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Akkoyun'un mesajı:

Vali Tuncay Akkoyun, 2019'da Nusaybin'de şehadete eren 12 vatandaşı anmak için bir araya geldiklerini belirterek, şehitlere rahmet diledi. Akkoyun, 'Rabbim, vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız, birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz için canlarını siper eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Makamları âli olsun inşallah' sözleriyle duygularını paylaştı.

Vali Akkoyun törende ayrıca Terörsüz Türkiye süreci'nin önemine değindi. Akkoyun, bu sürecin bölgede kalıcı barış, huzur ve kardeşliği tesis etmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı ve kurumların çabalarıyla elde edilen kazanımlara sahip çıkılmasının gereğine dikkat çekti. 'Bu toprakların mayasında kardeşlik vardır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin' ifadelerini kullandı.

Ailelerin sesi: Gülay Demir'in konuşması:

Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir törende duygusal bir konuşma yaptı. Babasına olan özlemini dile getiren Demir, 'Yıllar geçti baba, takvimler değişti, çocuklar büyüdü, sokaklar da değişti baba. Ama insan bazı günleri takvimden silemiyor. Çünkü bazı tarihler kâğıda değil, insanın kalbine işliyor' sözleriyle yaşanan acının kalıcı izine işaret etti.

Demir, babasının yokluğuna alışmanın mümkün olmadığını anlatırken, ailelerin acısının tekrar etmemesi dileğini paylaştı ve ülke genelinde silahların susması, terörün sona ermesi ile çocukların korkusuz bir geleceğe kavuşması için yürütülen sürece destek verdiklerini söyledi. 'Devletimizin ve hükümetimizin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığı bu adımların kalıcı bir huzura dönüşmesini bütün kalbimle diliyorum' dedi.

Programa katılanlar, dualar ve anmaların ardından töreni sonlandırdı. Etkinlikte şehitler için edilen dualar ve yapılan konuşmalar, bölgede huzur ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi temennilerini öne çıkardı.

Nusaybin&#039;de 12 şehit için anma programı düzenlendi

Nusaybin'de 12 şehit için anma programı düzenlendi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nusaybin'de 12 şehit anıldı; terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı
images

Bursa başkan vekili Şahin Biba acı günde yaralıların yanında
images

Son dakika: yeniden sayım Suat Güveli'yi Samsun Barosu başkanı yaptı
images

Kocaeli barosunda devir teslim: Serdar Solak 918 oyla başkan

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da amatör sporcular yılın enleriyle onurlandırıldı

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı