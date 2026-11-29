Nusaybin'de kutlama sırasında balkon yangını

Nusaybin ilçesinde, Amed Sportif Faaliyetler'in Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyet sonrası düzenlenen kutlamalar sırasında bir evin balkonunda yangın çıktı. Olay, mahallede toplanan vatandaşların ve konvoy yapan sürücülerin kutlama yaptığı sırada atılan havai fişeğin balkona düşmesiyle başladı.

maç ve kutlama:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3. dakikada Serdar Dursun ile kaydedilirken, Amed'in gollerini 46. ve 50. dakikalarda Gift Orban attı. Maçın ardından ilçe merkezinde vatandaşlar araç konvoyları oluşturarak sevinç gösterisi yaptı; kutlamalar sırasında atılan havai fişeklerden biri bir balkona isabet etti.

yangına müdahale ve sonuç:

Balkondaki alevleri fark eden vatandaşlar hızlıca ev sahibine haber verdi ve durumu yetkililere iletti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti; yangın, evin içine sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının büyümesi önlendi.

NUSAYBİN İLÇESİNDE AMED SPO