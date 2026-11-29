Görüntülerin kaydı:

İddiaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir okul bahçesindeki kamelyada çocukların ateş yaktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntüler olayın yerinde çekildiğini gösteriyor.

Okulun durumu ve detaylar:

Görüntülerin, 8 Mart Mahallesi'ndeki okulda kaydedildiği, olayın pazar günü meydana geldiği belirtiliyor. Bu nedenle okulda ders yapılmadığı ve görüntülerin kaydedildiği sırada öğrenci ile öğretmenlerin okulda bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik ve olası riskler:

Kamelya gibi kapalı veya yarı kapalı alanlarda ateş yakılması, kıvılcım veya kontrolsüz alev nedeniyle yangın riski oluşturabilir. Bu tür görüntüler, okul ve çevresinde güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama ya da müdahale bilgisi haberde yer almıyor.

Kaydedilen görüntüler, ilgili mahalledeki bir okulun boş olduğu bir günde ortaya çıktığı için olayda doğrudan öğrenci veya öğretmen yokluğu vurgulanıyor; ancak benzer durumların tekrarlanmaması için tedbir alınmasının önemine dikkat çekiliyor.

NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR OKULUN BAHÇESİNDEKİ KAMELYADA ÇOCUKLARIN ATEŞ YAKTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.