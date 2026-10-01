Nusaybin'de takla atan otomobil büyük çapta maddi hasar gördü

kaza ve olay yeri:
Nusaybin-Akarsu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
müdahale ve inceleme:
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü.
kısa değerlendirme:
Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi; olayda can kaybı veya yaralanma olmaması, güvenlik açısından olumlu bir gelişme olarak kayda geçti.
NUSAYBİN İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
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