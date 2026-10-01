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Nusaybin'de takla atan otomobil büyük çapta maddi hasar gördü

Nusaybin-Akarsu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta yaralanma yaşanmadı; araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:49

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nusaybin'de takla atan otomobil büyük çapta maddi hasar gördü

kaza ve olay yeri:

Nusaybin-Akarsu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü.

kısa değerlendirme:

Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi; olayda can kaybı veya yaralanma olmaması, güvenlik açısından olumlu bir gelişme olarak kayda geçti.

NUSAYBİN İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

NUSAYBİN İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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