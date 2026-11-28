Nusaybin kapısının bölgeye etkisi:

Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi, yıllardır Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin önemli bir kavşağı olarak görülen hattı yeniden canlı hale getiriyor. Uzun süre kapalı kalan güzergahın açılmasıyla birlikte çevre illerde ekonomik hareketliliğin artacağı ve bölge halkının gelir kaynaklarında olumlu değişimler yaşanacağı öngörülüyor. Mali Müşavir Mesut Balta bu dönüşümün yalnızca ticaretin başlaması değil, aynı zamanda bölgesel yaşamın yeniden kurulması anlamına geldiğini vurguluyor.

ekonomik kazanımlar:

Balta'nın değerlendirmesine göre kapının açık olduğu dönemlerde tarım, gıda, inşaat malzemeleri ve tekstil gibi sektörlerin ürünleri bu hat üzerinden ihraç ediliyordu. Bu ticaret yalnızca üreticilerin değil, nakliyecilerin, esnafın ve tarımda çalışan binlerce kişinin de geçimini sağlıyordu. Kapının yeniden açılmasıyla birlikte üretimden taşımacılığa, lojistikten ihracata kadar birçok alanda zincirleme etkiler bekleniyor.

Balta, Mardin ve Şırnak illerinin bu süreçte birbirini tamamlayan roller üstleneceğini belirtiyor. Mardin üretim ve ticaret kapasitesiyle ön plana çıkarken, Şırnak coğrafi konumu ve taşımacılık altyapısıyla lojistik hizmetlerden fayda sağlayacak. Bu iki ilin potansiyelinin eş zamanlı değerlendirilmesi, bölgesel ekonomide daha geniş bir hareketlilik yaratabilir.

sosyal sonuçlar ve sürdürülebilirlik:

Ekonomik etkilerin ötesinde kapının açılmasının sosyal sonuçları da önemli. Balta'nın işaret ettiği gibi ticaretin canlanması işsizlik oranlarının düşmesine, genç nüfusun kendi memleketinde çalışma imkânı bulmasına ve göç eğilimlerinin azalmasına katkı sağlayabilir. Kapının kapanması döneminde yolların uzaması, maliyetlerin artması ve ticari ilişkilerin kesintiye uğraması, çok sayıda kişinin işsiz kalmasına ve göçe zemin hazırlamıştı.

Uzun vadede sürdürülebilir bir canlanma için ticaretle eş zamanlı olarak üretim, lojistik ve taşımacılık altyapısının da güçlendirilmesi gerekiyor. Balta, bu sürecin yalnızca sınır kapısının açılmasıyla bitmediğini, aksine bölgesel kalkınmayı hedefleyen bir planlama gerektirdiğini vurguluyor. Doğru yatırımlar ve koordinasyonla Mardin ile Şırnak başta olmak üzere çevredeki iller de bu hareketlilikten pay alabilir.

Sonuç olarak Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılması, ticareti yeniden başlatmanın ötesinde bölge ekonomisinin ve sosyal dokusunun canlandırılmasına yönelik bir fırsat sunuyor. Mesut Balta'nın ifadesiyle bu gelişme, 'sınır kapısından öte bir bölgesel kalkınma anahtarı' olma potansiyeli taşıyor ve bu potansiyelin değerlendirilmesi bölgenin geleceği açısından belirleyici olacak.

YILLARCA TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ TİCARETİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTALARINDAN BİRİ OLAN NUSAYBİN SINIR KAPISI’NIN YENİDEN AÇILMASI, BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI.