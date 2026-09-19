Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

Chibuike Nwaiwu maç sonrası değerlendirmesi

Trabzonspor'un bordo-mavili futbolcusu Chibuike Nwaiwu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evlerinde oynadıkları ve 4-0 tamamlanan Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına konuştu. Nwaiwu, zorlu bir haftanın ardından kazanmanın önemine dikkat çekerek galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirtti.

Taraftar ve takım vurgusu:

Oyuncu, maç boyunca takıma verdiği desteğe işaret ederek, "Öncelikle burada bizi son dakikaya kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu galibiyeti onları hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mağlubiyet sonrası ekibin hafta boyunca bu karşılaşmaya odaklandığını söyleyen Nwaiwu, skoru koruma ve maçı daha farklı bir sonuca taşıma hedefinin soyunma odasında da netleştiğini aktardı.

Yeni teknik direktör ve gelecek hedefleri:

Hoca değişikliklerinin futbolda sık rastlanan bir durum olduğuna değinen Nwaiwu, yeni çalıştırıcı hakkında olumlu görüşler paylaştı: "İşimize odaklanmak durumundaydık. Çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Bu ailenin bir parçası olabileceğini düşünüyorum." Ayrıca birlikte birçok başarı elde etmeyi ve maçlar kazanmayı umduklarını dile getirdi. Nwaiwu, farklı bir skorla devre arasına girdiklerini ve sıkı çalışmaya devam ederek önlerine bakmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu, zor bir hafta olduğunu belirterek, yeni teknik direktör ile galip gelmeyi başardıklarını söyledi.