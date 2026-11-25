Trump, kongre kaybı sonrası finansman süresini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post ile yaptığı röportajda İran’a yönelik askeri operasyonların ne kadar süreyle sürdürülebileceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Trump, hükümetin bu faaliyetleri finanse edebileceği süre hakkında net bir sınır vererek, "Ocak ayının sonuna kadar finansmanımız var" ifadelerini kullandı ve Kongre’deki değişikliğin çatışmanın seyrine etkisine tepki gösterdi.

Kongre, siyasi tartışma ve zafer vurgusu:

Trump, Demokratların çatışmayı durdurma çağrısına karşı çıkarak bunun elde edilen avantajı yok edeceğini öne sürdü. "Tam bir zaferi alıp yenilgiye dönüştürecekler" diyen Trump, rakibin askeri kapasitesinin zayıfladığı iddiasını sıraladı: "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma sistemleri yok... Liderleri de yok." Trump, siyasi gerekçelerle savaşı durdurmanın sonuçlarını anlamadığını belirtti ve "İstediğimiz zaman bu savaşı sona erdirebiliriz" diye ekledi.

Bölgesel hedefler, suçlamalar ve tazminat iddiası:

İsrail’in İran rejimini sona erdirmeye yönelik hedefini "muhtemelen gerçekleştirilebilir" olarak nitelendiren Trump, bunun kendi önceliği olmadığını vurguladı: "Ben sadece onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." İran’ın bu hafta bir okul saldırısı gerekçesiyle ABD’den tazminat talep edeceğini açıklamasına karşılık Trump, Washington’ın da karşı talepleri olduğunu söyledi. Trump, Tahran yönetimini son dönemdeki iç baskılarda sorumlu tutarak "son 7 ayda 75 bin protestocuyu öldürdüler" ifadesini kullandı ve yıllardır Amerikalıların da hayatını kaybettiğini belirtti.

Trump, çatışmanın kökenine de değinerek "Bu savaş 1979’da başladı. Ben başlatmadım ama bunu yapmaya istekli tek başkan bendim" dedi; ayrıca nükleer anlaşmaya zorlamak amacıyla İran limanlarına yönelik ambargonun süreceğini belirtti. Savaşın şubat ayında başladığını, başta "yaklaşık dört hafta" öngörüldüğünü; daha sonra ateşkes ve mutabakat zaptı süreçlerinin yaşandığını; ancak mutabakatların zaman içinde geçerliliğini yitirdiğini hatırlattı. Trump bu ay savaşın "fiilen sona erdiğini" söylemişti.

Röportajda ayrıca Trump’ın bölgesel ve küresel diplomasiye dair değerlendirmeleri de yer aldı; hem askeri hem de siyasi adımların birbirini etkilediğini savundu.

Kuzey Kore ve mektup trafiği:

Wall Street Journal’ın haberine dair soruya Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "yakın zamanda" mektup alışverişinde bulunmadıklarını söyledi. Kim ile yeniden yazışmaya başlayabileceğini ifade eden Trump, "Hemen başlayabilir" dedi ve muhtemel mektuplaşmanın nükleer silahsızlanma gibi konuları kapsayacağını belirtti. Trump, göreve geldiğinde Kuzey Kore meselesinin büyük bir tehdit olduğunu ve süreç içinde gerilimlerin azaldığını savundu; eski Başkan Bill Clinton'ın bu konuda yeterince adım atmadığına dair eleştirisini yineledi.

Rusya-Ukrayna arabuluculuğu yaklaşımı:

Trump, ABD arabuluculuğunda devam eden Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin olarak da net bir takvim baskısı olmadığını söyledi: "Sadece sona ermesini görmek istiyorum." Tarafların hazır olup olmamasına bağlı olarak barışın anlık koşullarda gerçekleşebileceğini ifade eden Trump, sürecin iki tarafın rızasına bağlı olduğunu vurguladı ve bazen Putin’in, bazen de Zelenskiy’nin hazır görünmediğini dile getirdi.

Röportaj, Trump’ın hem askeri operasyonların finansmanına dair sınır açıklamasını hem de dış politikadaki gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerini bir arada sunuyor. Trump, finansman süresini işaret ederek iç siyasi dinamiklerin uluslararası hareket alanını nasıl etkilediğini öne çıkarıyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, KONGRE’NİN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ SONRASI HÜKÜMETİNİN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARA NE KADAR SÜRE DEVAM EDEBİLECEĞİ SORUSUNA, "OCAK AYININ SONUNA KADAR FİNANSMANIMIZ VAR" YANITINI VERDİ.