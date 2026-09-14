Ocakta unutulan yemek mahalleyi dumana boğdu, bir kişi etkilendi

Olayın gelişimi

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Yeraltı Cami Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahipleri dışarıdayken mutfakta pişen yemeği ocakta unuttu.

Bir süre sonra ocaktan yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dumanın binada hızla yayıldığı ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, binaya girerek ocaktaki yanan yemeğe hızlı müdahale ederek dumanın daha fazla yayılmasını önledi.

Olay sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yetkililer ilk tespitleri değerlendirdi ve bölgedeki güvenlik önlemlerini sağladı.

Soruşturma başlatıldı:

Gelişmelerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için güvenlik ve bilinçlendirme önlemlerinin önemine dikkat çekti.

OLAYIN YAŞANDIĞI SOKAK