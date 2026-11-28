Yangın kısa sürede kontrol altına alındı:
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana gelen otomobil yangını sonrası, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının daha fazla yayılması engellendi.
Bölgedeki güvenlik önlemleri:
Yangında araç zarar görürken, olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve çevre güvenliği sağlandı. Ekipler alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için hızlıca müdahale etti.
ANTAKYA’DA YANAN ARACA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.
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