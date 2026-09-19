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Odayeri gişelerinde trafik aksadı: zincirleme kazada iki kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı; havalimanı yönündeki 2 gişe geçici kapatıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Odayeri gişelerinde trafik aksadı: zincirleme kazada iki kişi yaralandı

Odayeri gişelerinde kaza:

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde, İstanbul Havalimanı istikametinde dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın seyri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar sağlık kontrolleri için uygun birimlere yönlendirildi. Polis ve otoyol ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak güvenlik önlemleri aldı.

Trafik düzenlemesi ve açılma süreci:

Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı yönünde hizmet veren 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı; araçlar diğer gişelere yönlendirildi. Bölgede hafif trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından kapatılan gişelerin yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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