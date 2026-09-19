Ödemiş'te yol kenarında bekleyen sürücü çarpışmada hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat 18.20 sıralarında Ödemiş-Salihli Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli istikametine seyir halinde olan Hüseyin D. (41) idaresindeki 45 RD 337 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 35 ZOK 34 plakalı motosiklete ve motosikletin yanında bekleyen Rafet Atçı (66)'ya çarptı.

kaza anı ve müdahale:

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Atçı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atçı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Atçı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.

soruşturma ve gözaltı:

Kaza sonrası yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Hüseyin D. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olay yerindeki bulgular ile tanık ifadelerinin değerlendirildiğini bildirdi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN RAFET ATÇI (66)