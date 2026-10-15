Odessa'da süpermarkete düzenlenen hava saldırısı: üç kişi yaralandı, anlar kamerada

saldırı ve yaralananlar:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa bölgesinde bir süpermarkete saldırı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy saldırıya ilişkin paylaşımında, "Odessa bölgesinde sıradan bir işletmeye Rus yapımı jet motorlu ’Shaded' uçağıyla korkunç bir saldırı düzenlendi. Rusya kanlı terörüne devam ediyor. Mağaza kısmen yıkıldı ve arabalar hasar gördü. 3 kişi yaralandı. Gerekli tüm acil servis ekipleri olay yerinde çalışıyor ve saldırıdan etkilenenlere yardım sağlıyor" ifadelerini kullandı.

görüntüler ve olay yeri durumu:

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı; görüntüler mağazanın dış cephesindeki hasarı ve çevredeki araçların zarar gördüğünü gösteriyor. Yetkililer, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin bulunduğunu ve yaralılara ilk yardım sağlandığını bildirdi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.

zorluklar ve uluslararası çağrı:

Zelenskiy paylaşımında ayrıca ortaklara yönelik çağrı yaptı: "Ortaklarımızın bu saldırıya karşı savunmamıza yardımcı olması çok önemli. Konutlar, mağazalar, enerji ve diğer kritik altyapılar neredeyse aralıksız saldırı altında. Tek bir saat bile huzur yok" dedi. Başkan, ABD'ye yönelik çağrısında da yaptırımların hafifletilmesine dair tehlikeli sinyallere dikkat çekti ve "Hiçbir şey değişmedi. Savaş durmadı. Yaptırımlar kaldırılmamalı. Rusya, kendi başlattığı ve bin 695 gündür sürdürdüğü katliama son vermelidir" ifadelerini kullandı.

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN ODESSA BÖLGESİNDEKİ BİR SÜPERMARKETE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI. SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI.