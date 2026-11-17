ODTÜ cop31'de 2027-2031 planını deklare etti

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜRÇEV ortaklığında gerçekleştirilen "Türkiye'nin ilk Eko-Kampüs'ü" lansmanı ve paneline katıldı. Panel sonrası yaptığı açıklamada üniversitenin iklim politikaları ve araştırma önceliklerine ilişkin önemli adımlar paylaştı.

eko-kampüs ve yeşil bayrak:

Yozgatlıgil, ODTÜ'nün Türkiye'de birçok ilke imza atan bir kurum olduğuna dikkat çekerek, üniversitenin "İnterneti ilk defa Türkiye'ye getiren üniversite, yurt dışında ilk kampüsünü açan üniversite" gibi geçmiş başarılarının yanına yeni bir ilki daha eklediğini söyledi. Türkiye'nin ilk Eko-Kampüsü olarak anılan girişim kapsamında ODTÜ, TÜRÇEV ile iş birliği yaparak kampüs düzeyinde iklim farkındalığını ve sürdürülebilirlik kriterlerini öne çıkaran uygulamalara başladı.

Yozgatlıgil, yeşil bayrak uygulamasının kurumların çevresel performansını gösterdiğini belirterek, "Eko - Kampüs ve yeşil bayrakta iklim farkındalığı yüksek üniversiteye verilen bir göstergedir. Biz de Türkiye'de ilk defa ODTÜ olarak yeşil bayrağı aldık" dedi. Ancak bayrağın alınmasının tek başına yeterli olmadığını, öğrenciden öğretim üyesine kadar tüm paydaşların aktif katılımıyla gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

yenilenebilir enerji ve araştırma öncelikleri:

Rektör Yozgatlıgil, üniversitenin iklim teknolojileri ve politika üretiminde önemli roller üstlendiğini ifade ederek COP31'de ODTÜ'nün 2027-2031 İklim Eylem Planını deklare ettiğini açıkladı: "Biz ODTÜ olarak COP31’de üniversitemizin 2027-2031 İklim Eylem Planını deklare ettik." Bu planın, kurum içi uygulamalar ve araştırma öncelikleri açısından katı hedefler ve etkiler içerdiğini belirtti.

ODTÜ'nün yenilenebilir enerji araştırmalarına verdiği önem de konuşmanın merkezindeydi. Rektör, "ODTÜ’nün yenilebilir enerji üzerine araştırmaları özellikle bu alandaki çalışmalarımız gerçekten çok kıymetli. Biz gerek güneş enerjisi gerekse de rüzgar enerjisi depolama da bunlardan bazılarıdır" sözleriyle üniversitenin güneş, rüzgar ve enerji depolama alanlarındaki çalışmalarını öne çıkardı. Ayrıca üniversitenin birçok iklim merkezi ile kolektif bir araştırma kapasitesi oluşturduğunu ve kampüs genelinde yüksek düzeyde iklim farkındalığı bulunduğunu ifade etti.

Yozgatlıgil, COP31 sürecinin üniversitelere düşen sorumluluklara dikkat çektiğini, araştırma ve iş birliklerinin politika üretimine katkı sağladığını belirterek, farklı teknolojilerin ve disiplinlerin bu çabaların parçası olması gerektiğini söyledi.

"Hepimizde çok önemli bir iklim bilinci olmak zorunda"

Rektör son olarak toplumun her kesimine yayılan bir iklim bilinçlenmesi çağrısı yaptı: "Burada gerek üniversite gençliğimizi düşünün gerekse de anaokulunu düşünün gerekse de 70 yaşındaki vatandaşlarımızı düşünün hepimizde çok önemli bir iklim bilinci olmak zorunda." Öğrencilerin projelerde yer almasının, enerji tasarrufu ve diğer uygulamalarla farkındalığın ötesine geçip harekete dönüşmesinin önemine vurgu yaptı. COP31'in bu bilincin yükselmesine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

ODTÜ'nün COP31'de açıkladığı 2027-2031 eylem planı ve Eko-Kampüs girişimi, üniversitelerin iklim politikalarında hem uygulayıcı hem de araştırmacı rolünü bütüncül bir yaklaşımla sürdürme niyetinin somut göstergeleri olarak öne çıktı.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL