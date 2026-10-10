Ödüllü görüntü yönetmeni Andreas Sinanos Altın Portakal'da uluslararası jüri başkanı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

Bu yıl 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, uluslararası yarışma kadrosunda dikkat çeken bir atama duyurdu. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini ödüllü görüntü yönetmeni Andreas Sinanos üstlenecek.

Sinanos'un mesleki geçmişi:

Avrupa Film Akademisi (EFA), Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği (AFC) ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyelikleri bulunan Andreas Sinanos, Theo Angelopoulos, Mickael Cacoyiannis, Chris Marker, Hiner Saleem, Jeanine Merapfeel, Selma Bakar, Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu ve Murat Pay gibi yönetmenlerle birçok uzun metrajlı projede görüntü yönetmeni olarak çalıştı.

Ödüller ve öne çıkan projeler:

Sinanos, Vassiliki Iliopoulou'nun "The Crossing" ve Yiannis Diamantopoulos'un "True Beauty" filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne layık görüldü. Christos Vacalopoulos'un "Olga Robards", Nikos Cornelios'un "Equinox" ve Lefteris Xanthopoulos'un "The Master of Shadows" filmleriyle ise Selanik Film Festivali Ödülü'nü kazandı.

Türkiye bağlantılı çalışmaları da bulunan Sinanos, Özcan Alper'in "Rüzgârın Hatıraları" filmiyle Antalya Film Festivali ve SİYAD En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Ayrıca Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" filmiyle SİYAD ödülünü, Murat Pay'in "Dilsiz" filmiyle ise Malatya, Kayseri ve Boğaziçi Film Festivalleri'nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı.

Theo Angelopoulos ile gerçekleştirdiği iş birlikleri arasında "Leyleğin Geciken Adımı", "Ulis’in Bakışı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ağlayan Çayır" (EFA En İyi Görüntü Yönetmeni adaylığı), "Herkesin Kendi Sineması" (üç dakikalık kesit), "Zamanın Tozu" ve tamamlanmamış "Öteki Deniz" gibi projeler öne çıkıyor.

Festival programı ve yarışma takvimiyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacak; Sinanos'un başkanlığındaki jüri kararları Altın Portakal'da merakla beklenecek.

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ULUSLARARASI UZUN METRAJ JÜRİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ ANDREAS SİNANOS ÜSTLENECEK.