Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

olay yerinden ilk bilgiler:

Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'nde bulunan bir odunlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve kontrol altına alınması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve alevler yerleşim yerlerine sıçramadan etkisiz hale getirildi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN ODUNLUK YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.