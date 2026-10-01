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Odunlukta metrelerce yılan: aile panikledi, itfaiye müdahale etti

Diyarbakır Sur Çarıklı Mahallesi'nde bir evin odunluğuna giren metrelerce uzunluktaki yılan, itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalanıp doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:47

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Odunlukta metrelerce yılan: aile panikledi, itfaiye müdahale etti

Odunlukta metrelerce yılan bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde bir evin odunluk bölümünde metrelerce uzunluğunda bir yılanın görülmesi, ev sakinleri arasında büyük panik yarattı. Aile bireyleri yılanı odunların arasında fark edince kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını düşünerek yetkililere haber verdi.

Olayın ayrıntıları:

Ev sakinleri, odunluğun içinde gizlenen yılanı gördüklerinde tedirginlik yaşadı. Metrelerce uzunluğunda olduğu belirtilen yılanı evden çıkarmaya çalışan aile üyeleri, hem kendilerinin hem de çevrenin zarar görebileceği endişesiyle müdahaleyi erteledi ve durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri, odunlukta yılanın bulunduğu noktayı tespit etti ve özel yakalama aparatları kullanarak müdahale etti. Ekipler, yılanı kontrollü şekilde ve herhangi bir zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi; aile üyeleri ve itfaiye ekipleri kısa sürede kontrolü sağlayarak riskin giderilmesini sağladı.

DİYARBAKIR’DA BİR EVİN ODUNLUĞUNA GİREN DEV YILAN, EV SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI....

DİYARBAKIR’DA BİR EVİN ODUNLUĞUNA GİREN DEV YILAN, EV SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YILANI YAKALADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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