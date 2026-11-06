Odunpazarı heyeti USAEM'de havacılık eğitimi ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi

Odunpazarı heyeti USAEM'i ziyaret etti

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, ülkemizdeki ve yurt dışındaki askerî pilotlara uçuş sağlığı eğitimleri verilen, dünyada çok az örnekleri bulunan Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM)'ni ziyaret etti.

incelemeler ve bilgi paylaşımı:

Heyet, merkezdeki laboratuvarlar ve simülasyon cihazları üzerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alındı; eğitim altyapısı, uygulamalı çalışmalara yönelik olanaklar ve merkezdeki teknik kapasite hakkında değerlendirmeler yapıldı.

eğitim iş birliği ve öğrenci yönlendirmeleri:

Görüşmelerde, öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine olan ilgisinin artırılması, bu alanlarda farkındalık yaratılması ve geleceğin bilim insanları ile havacılık profesyonellerinin yetişmesine katkı sağlanması amacıyla yapılabilecek ortak projeler ele alındı. Merkezi kaynakların okullarla iş birliği içinde nasıl kullanılabileceği ve öğrenci yönlendirme modelleri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Merkez yöneticileriyle gerçekleştirilen görüş alışverişinde, eğitim alanında iş birliği imkânları ve ortak proje odakları değerlendirildi; uygulamalı eğitim, atölye çalışmaları ve rehberlik desteği gibi adımların önemi vurgulandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. Heyet ve USAEM yetkilileri, ilerleyen dönemde somut adımlar atılmasına yönelik temennilerini paylaştı.

ODUNPAZARI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN USAEM’E ZİYARET