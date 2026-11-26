Odunpazarı kreşleri kent ormanında buluştu

Odunpazarı Belediyesi, kreşlerde eğitim gören çocukların sosyal gelişimini desteklemek ve doğa bilincini güçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Ahmet Ara Engelsiz Kreşi ile belediyeye bağlı diğer kreşlerin minikleri Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

Doğayı keşfetme ve gözlem:

Etkinlik boyunca çocuklar ormanı keşfederek ağaçları, bitkileri ve doğal yaşamı yakından tanıma fırsatı buldu. Gözlemler ve rehber eşliğinde yapılan küçük keşif yürüyüşleri, miniklerin doğayla kurduğu bağı güçlendirdi ve açık havada vakit geçirmenin önemini somutlaştırdı.

Oyunlar, paylaşma ve yeni arkadaşlıklar:

Birlikte oynanan oyunlar sayesinde çocuklar farklı kreşlerden arkadaşlarıyla tanıştı, paylaşma ve dayanışma becerilerini pekiştirdi. Etkinlik, hem eğlence hem de sosyal öğrenme ortamı sunarak miniklerin birlikte hareket etme yeteneklerini destekledi.

Odunpazarı Belediyesi, kreşlerde verilen eğitimi okul dışı deneyimlerle tamamlamaya devam ederek çocukların sosyal ilişkiler kurmasını, empati ve doğa sevgisini geliştirmesini hedefliyor.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN ERKEN YAŞTA SOSYAL İLİŞKİLER KURMASINI, FARKLI KREŞLERDE EĞİTİM GÖREN ARKADAŞLARIYLA KAYNAŞMASINI VE DOĞAYLA İÇ İÇE ÖĞRENMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLEDİ.