Odunpazarı sanat merkezinde resim kursu sürüyor

Odunpazarı Belediyesi'nin kültür ve sanat çalışmaları kapsamında düzenlenen resim kursu, Odunpazarı Sanat Merkezi (OSM) bünyesinde devam ediyor. Eğitmen Melek Tan yönetiminde yürütülen atölyeye toplam 104 kursiyer katılıyor.

Eğitim programı ve katılımcılar:

Kursa katılanlar, pazar ve pazartesi günleri dışında haftanın beş günü bir araya geliyor. Eğitimler temel tekniklerden kompozisyon ve renk kullanımına kadar geniş bir içerik sunuyor; kursiyerler hem başlangıç düzeyinde olanlar hem de deneyimini ilerletmek isteyenler için çalışma imkânı buluyor.

Atölye, farklı yaş ve deneyim seviyelerinden katılımcıları kapsıyor; bu çeşitlilik, kurs ortamında yeni bakış açıları ve üretken bir paylaşım sağlıyor. Kursiyerler yalnızca teknik öğrenmekle kalmayıp, kişisel ifade ve yaratıcı süreçlerde de ilerleme kaydediyor.

Toplumsal etkiler ve hedefler:

Odunpazarı Belediyesi kurslarla sanat eğitimini yaygınlaştırmayı ve kentte kültür sanat yaşamını güçlendirmeyi hedefliyor. Atölye, katılımcılara üretmenin ve sanatla buluşmanın keyfini yaşayabilecekleri bir ortam sunuyor.

Kursun aldığı yoğun ilgi, belediyenin toplumun farklı kesimlerine ulaşma amacını destekliyor ve yerel düzeyde kültürel üretimin artmasına katkı sağlıyor.

EĞİTMEN MELEK TAN EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURSTA, KATILIMCILAR HEM RESİM SANATININ İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYOR HEM DE YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULUYOR.