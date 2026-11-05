Odunpazarı'na getirilen zanlı 8 kişilik cinayet soruşturmasının merkezinde

Odunpazarı jandarma komutanlığına getirilen zanlı hakkında son durum
8 kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen zanlı, işlem ve soruşturma için Odunpazarı Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Gelişme:
Zanlının jandarma komutanlığına sevk edilmesinin ardından kayıt ve ilk işlemler yapıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında zanlıya yönelik adli sürecin işletildiği belirtildi.
Soruşturma süreci:
Olayın tüm yönleriyle araştırılmasına devam ediliyor ve soruşturmanın selâmeti için gerekli işlemler yürütülüyor. İlgili birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda sonraki adımlar belirlenecek.
8 kişiyi öldüren katil zanlısı Odunpazarı Jandarma Komutanlığı'na getirildi
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