Odunpazarı'na getirilen zanlı 8 kişilik cinayet soruşturmasının merkezinde

Odunpazarı jandarma komutanlığına getirilen zanlı hakkında son durum

8 kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen zanlı, işlem ve soruşturma için Odunpazarı Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gelişme:

Zanlının jandarma komutanlığına sevk edilmesinin ardından kayıt ve ilk işlemler yapıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında zanlıya yönelik adli sürecin işletildiği belirtildi.

Soruşturma süreci:

Olayın tüm yönleriyle araştırılmasına devam ediliyor ve soruşturmanın selâmeti için gerekli işlemler yürütülüyor. İlgili birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda sonraki adımlar belirlenecek.

8 kişiyi öldüren katil zanlısı Odunpazarı Jandarma Komutanlığı'na getirildi