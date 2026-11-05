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Odunpazarı'na getirilen zanlı 8 kişilik cinayet soruşturmasının merkezinde

8 kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen zanlı, işlemler için getirildiği Odunpazarı Jandarma Komutanlığı'nda soruşturma kapsamına alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Odunpazarı'na getirilen zanlı 8 kişilik cinayet soruşturmasının merkezinde

Odunpazarı jandarma komutanlığına getirilen zanlı hakkında son durum

8 kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen zanlı, işlem ve soruşturma için Odunpazarı Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gelişme:

Zanlının jandarma komutanlığına sevk edilmesinin ardından kayıt ve ilk işlemler yapıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında zanlıya yönelik adli sürecin işletildiği belirtildi.

Soruşturma süreci:

Olayın tüm yönleriyle araştırılmasına devam ediliyor ve soruşturmanın selâmeti için gerekli işlemler yürütülüyor. İlgili birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda sonraki adımlar belirlenecek.

8 kişiyi öldüren katil zanlısı Odunpazarı Jandarma Komutanlığı&#039;na getirildi

8 kişiyi öldüren katil zanlısı Odunpazarı Jandarma Komutanlığı'na getirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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