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Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir jandarması, Odunpazarı'ndaki bir adreste yaptığı operasyonda yüzlerce litre kaçak alkol, damıtma sistemi ve üretim malzemeleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı

operasyonun seyri:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucu Odunpazarı ilçesinde bir şahsın kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen ikamete düzenlenen operasyonla arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 296 litre şarap, 118 litre bira, 60 litre etil alkol, 20 litre kaçak/sahte viski, 10,8 kilogram bira kiti ile alkol üretiminde kullanılan 4 adet ölçüm derecesi, 1 adet ölçekli kazan, 1 adet damıtma sistemi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

hukuki süreç:

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olay, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçen bir gelişme olarak bildirildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZLERCE LİTRE KAÇAK ALKOL İLE...

ESKİŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZLERCE LİTRE KAÇAK ALKOL İLE DAMITMA SİSTEMİ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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