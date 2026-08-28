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Odunpazarı'nda izinsiz define kazısı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir Odunpazarı'nda jandarma, izinsiz define kazısı yaparken suçüstü yakaladı; 5 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Odunpazarı'nda izinsiz define kazısı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

operasyon ve gözaltılar:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan takip ve planlama sonrasında düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan kişiler suçüstü yakalandı.

Olayda 5 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kazı alanında bulunan şüphelilerin kaçması engellendi.

ele geçirilen ekipmanlar:

Kazı alanında yapılan incelemede, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 jeneratör, 1 karot makinası, 25 karot ucu, 20 metre kablo ve 1 dalgıç pompa ele geçirildi. Söz konusu ekipmanlar delil olarak muhafaza altına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Jandarma, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini duyurdu.

KAZI ALANINDA YAPILAN DETAYLI İNCELEMELERDE ŞÜPHELİLERE AİT OLDUĞU BELİRLENEN 1 ADET JENERATÖR, 1...

KAZI ALANINDA YAPILAN DETAYLI İNCELEMELERDE ŞÜPHELİLERE AİT OLDUĞU BELİRLENEN 1 ADET JENERATÖR, 1 ADET KAROT MAKİNASI, 25 ADET KAROT UCU, 20 METRE KABLO VE 1 ADET DALGIÇ POMPA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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