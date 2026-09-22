Odunpazarı'nda kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Olay, Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, A.K. (43) idaresindeki 26 AOD 479 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hasar gördü ve sürücü yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazazedeye ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alarak muhtemel yeni kazaların önlenmesini sağladı. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.