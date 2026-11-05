Odunpazarı’ndan üretime yatırım: Yunus çeşidi tohumlar çiftçiyle buluştu

Odunpazarı Belediyesi’nden yerel tohum desteği

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçinin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla düzenlediği "Kalkanlı’dan Tarlalara Yunus Çeşidi Tohumluk Buğday Üretici Buluşması" programında üreticilere 15 ton Yunus çeşidi tohumluk buğday dağıttı. Etkinlikte 50 kilogramlık 300 çuval tohum doğrudan çiftçilere teslim edildi.

Programda dağıtılan tohumlar ve katılımcılar:

Dağıtım törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir Genç Rençberler Derneği Başkan Vekili Görkem Alçın, Dr. Necmettin Polat, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selim Taşkın ve çok sayıda üretici katıldı. Programda konuşan yetkililer, tarımsal araştırma merkezlerinin rolü, yerel üretimin önemi ve üreticilere ulaşan doğrudan destek modellerinin gerekliliği üzerinde durdu.

Kazım Kurt’un değerlendirmeleri:

Başkan Kazım Kurt, konuşmasında Türkiye’nin tarım politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı ve 100 yıl önce Atatürk tarafından kurulan araştırma merkezlerinin vizyonunun güncellenmesine dikkat çekti. Kurt, üreticinin alım gücündeki gerilemeyi örneklerle anlattı: üreticinin bazen 6 kilo buğday satarak 1 litre mazot alabildiğini, aynı şekilde 30 kilo pancar karşılığında 1 litre mazot alınabildiğini söyleyerek mevcut tabloyu aşmanın yolunun üreticinin desteklenmesi olduğunu belirtti.

Gelecek beklentileri ve yaygınlaştırma:

Odunpazarı Belediyesi olarak kırsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, Yunus çeşidi tohumların çoğaltılarak daha fazla üreticiye ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Dağıtımda emeği geçen Dr. Necmettin Polat ve araştırma enstitüsü çalışanlarına teşekkür eden Kurt, dağıtılan tohumların gelecek yıllarda 600–700 kilo verimler sağlayarak üretimi artıracağını ve bu sayede desteğin kendisini çoğaltacağını söyledi.

Programda konuşulan diğer bir vurgu ise ithalat yerine yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiği oldu. Başkan Kurt, yılın belirli dönemlerinde yabancı kaynaklı buğday ithalatı yerine, mevsiminde yerli üreticiden alım yapılmasının hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün kapasitesinin artırılmasının önemine değinildi ve enstitü çalışanlarının çalışmaları takdir edildi.

Kapanışta, Odunpazarı Belediyesi yetkilileri dağıtılan tohumların tüm üreticiler için hayırlı ve verimli olmasını diledi; törende tohumlar üreticilere 50 kilogramlık çuvallar halinde teslim edildi.

ESKİŞEHİR (İHA) ODUNPAZARI BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLEMEK VE ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAYA KATKI SUNMAK AMACIYLA "KALKANLI’DAN TARLALARA YUNUS ÇEŞİDİ TOHUMLUK BUĞDAY ÜRETİCİ BULUŞMASI" DÜZENLEDİ.