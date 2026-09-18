OECD'de Türkiye'yi öne çıkaran eğitim başarısı Kırklareli'de açıklandı

Kırklareli ziyaretinde eğitimdeki yükseliş vurgulandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırklareli temasları kapsamında valiliği ziyaret ederek Vali Uğur Turan ile görüştü ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Tekin, uluslararası değerlendirme sonuçları üzerinden Türkiye'nin son yıllardaki eğitim performansını değerlendirdi.

OECD değerlendirmeleri ve Türkiye'nin konumu:

Tekin, OECD bünyesindeki PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirme döngülerinin ülkelerin eğitim politikalarını izlemede belirleyici olduğunu belirtti. 2003 değerlendirmesinde Türkiye'nin 38 OECD üyesi ülke arasında ilk 30'a dahi giremediğini hatırlatan Bakan, 2015 sonrası başlayan yükseliş trendinin 2002'den itibaren yapılan yatırımlar ve öncelikli bütçe ayırmaları sayesinde ivme kazandığını ifade etti.

Yatırımların detayları arasında yeni derslik ve okulların inşası, okulların teknolojik altyapıyla donatılması, yeni öğretmen atamaları ve sistemde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık %82'sinin iktidar dönemlerinde atanmış olması gibi unsurların yer aldığını söyledi. Bu gelişmelerin 2015 sonrası uluslararası sınav performanslarına yansıdığını belirtti.

Tekin, 2024'te TIMSS'te elde edilen başarının ardından 2025'te uygulanan PISA sonuçlarının 8 Eylül'de açıklandığını anımsatarak, söz konusu değerlendirmede Türkiye'nin bütün üç başlıkta da OECD ortalamasının üzerine çıktığını ve 91 ülkeden 38'inin OECD üyesi olduğu bir değerlendirmede önemli bir konuma yükseldiğini söyledi.

Eşitlik ve dezavantaj-avantaj farkı:

Bakan Tekin, OECD raporlarının yalnızca performansı değil, aynı zamanda avantajlı ve dezavantajlı okullar ile öğrenciler arasındaki farkı da ölçtüğünü vurguladı. Tekin, Türkiye'nin bu alanda da kayda değer bir ilerleme gösterdiğini; her iki gruptaki öğrencileri de eşit seviyede yükselten tek OECD üyesi ülke konumuna geldiğini dile getirdi. Bu sonucun, fırsat eşitliği ve ayrım gözetmeksizin eğitime erişim bakımından önem taşıdığını belirtti.

Tekin, açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın eğitimde fırsat eşitliği yaklaşımına atıfta bulunarak, bu başarıyı sağlayan paydaşlara teşekkür etti.

Yerel temaslar ve incelemeler:

Ziyaret programı kapsamında Bakan Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile görüştü ve Kırklareli Belediye Başkanlığı'na giderek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Temaslara Kırklareli protokolü eşlik etti.

Tekin'in açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası eğitim ölçümlerindeki ilerleyişine ilişkin hem sonuçları hem de bu sonucu getiren eğitim politikalarının bileşenlerini özetledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, OECD'DE TÜRKİYE'Yİ ÖNE ÇIKARAN EĞİTİM BAŞARISIYLA İLGİLİ "TÜRKİYE'NİN BU KONUDAKİ NOTU DA OECD ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA HER İKİ GRUPTAKİ ÖĞRENCİLERİ DE EŞİT SEVİYEDE YÜKSELTEN TEK OECD ÜYESİ ÜLKE OLDUK" DEDİ.