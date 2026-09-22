oepsaş müşteri hizmetlerinde yapay zekâ destekli asistanlarla hizmet süresini kısalttı

OEPSAŞ'ten dijital müşteri deneyimi

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende (OEPSAŞ), Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde sunduğu abonelik, satış, faturalama ve tahsilat hizmetlerinde yapay zekâ destekli dijital asistanları kullanıma aldı. 'Işık' ve 'Güneş' adlı sesli (voicebot) ve yazılı (chatbot) asistanlar, 7/24 tüketici taleplerini karşılamayı hedefleyerek işlem sürelerini kısaltıyor ve bekleme sürelerini düşürüyor.

Tuşlama menüsü olmadan doğal iletişim:

Sesli asistan, sistemde kayıtlı telefon numaralarından kullanıcıları doğrudan tanıyor ve birden fazla aboneliği bulunan kullanıcılara hangi hat üzerinden işlem yapmak istediklerini sorarak süreci başlatıyor. Klasik tuşlama menülerinin yerine geçen uygulama, kullanıcıların taleplerini günlük konuşma diliyle iletmesine imkân veriyor; yapay zekâ görüşmenin meyanını takip ederek soruları yanıtlıyor, gerekli işlemleri tamamlıyor ve talep doğrultusunda kayıt oluşturabiliyor.

Yazılı asistan ve veri sürekliliği:

OEPSAŞ'ın resmi internet sitesi ve WhatsApp hattı üzerinden hizmet veren yazılı asistan, kullanıcılara hazır kalıplara bağlı kalmadan serbest metinle talep iletme imkânı sunuyor. Sistem, daha önce girilen bilgileri hafızasında tutarak aynı verilerin tekrar istenmesini engelliyor ve iletişimin akıcı şekilde sürmesini sağlıyor.

Uzman müdahalesi gerektiğinde devrede:

Özel değerlendirme veya uzmanlık gerektiren taleplerde dijital asistanlar görüşmeyi canlı müşteri temsilcisine aktarıyor. Görüşme geçmişi ve paylaşılan bilgiler korunduğu için temsilciler süreci kaldığı yerden devralarak daha hızlı çözüm sağlayabiliyor.

Tamer Akaslan, dijitalleşmeyi hizmete erişimi kolaylaştıran temel bir unsur olarak gördüklerini belirterek, 'Işık ve Güneş’i günlük işlemleri daha pratik hale getirmek amacıyla geliştirdik. Önümüzdeki dönemde de tüketicilerimizin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet kalitemizi ileri taşıyacak uygulamalar geliştirmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

OEPSAŞ'ın yeni dijital asistanları, müşteri taleplerinin daha hızlı karşılanmasını sağlayarak operasyonel verimliliği artırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

OEPSAŞ DİREKTÖRÜ TAMER AKASLAN