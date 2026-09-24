Oğlunun ölümüne verilen cezayı kabul etmeyen baba: 'insan canı bu kadar ucuz mu'

Olayın gelişimi:

Olay, 28 Haziran 2024 gecesi Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Yıldız (24), evde otururken sokakta babası R.Y. (49) ve kardeşi H.A.Y.'nin (18) arasında husumet bulunan Volkan Korkmaz (30) ve babası Mehmet Korkmaz (55) ile kavga ettiğini gördü ve evden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu. Çıkan arbedede Volkan Korkmaz dört ayrı yerinden bıçaklandı, kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı B.T. (26) da bacak bölgesinden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Volkan, ameliyat ve yoğun bakım sürecinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi; 3 gün sonra doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Muammer Yıldız, evinde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.

Mahkeme kararı ve aile tepkisi:

Savcılık iddianamesinde Muammer Yıldız hakkında kasten adam öldürme, kasten yaralama ve tehdit suçlarından müebbet hapis talep edildi. Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık, öldürmeye yönelik kastının olmadığını belirterek savunma yaptı. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulayarak kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi; ayrıca Volkan'ın babası Mehmet Korkmaz'ı yaraladığı için 5 ay, olay sırasında B.T.'yi yaraladığı için de 7 ay 15 gün hapis cezası hüküm kuruldu.

Duruşma sonrası açıklama yapan Volkan'ın babası Mehmet Korkmaz, gözyaşları içinde karara tepki gösterdi. Babanın ifadeleri arasında, "İnsan öldürmenin cezası 12 yıl mı olur. İnsan canı bu kadar ucuz mu. Bizler diri diri mezara girdik, ölü gibi yaşıyoruz hayatı" sözleri öne çıktı. Mehmet Korkmaz, karara itiraz edeceğini ve haklarını arayacağını belirtti.

ACILI BABA MEHMET KORKMAZ