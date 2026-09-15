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Öğrenci güvenliği için servis denetimleri aralıksız sürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılında okul servislerini aralıksız denetliyor; kurallara uymayan sürücülere idari yaptırım uygulanıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Öğrenci güvenliği için servis denetimleri aralıksız sürüyor

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerin temel amacı, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek ve emniyet kemeri kullanım bilincini artırmaktır. Kontroller, hem araçların teknik uygunluğunu hem de sürücülerin ve firma temsilcilerinin mevzuata uygunluğunu kapsıyor.

Sahada uygulanan işlemler:

Denetimler sırasında trafik kurallarına uygun davranan sürücülere ve firma yetkililerine teşekkür edildi. Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Uygulamalar, belge kontrolleri, emniyet kemeri denetimleri ve araçların taşıma koşullarının incelenmesini içeriyor.

Emniyetin mesajı:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın can güvenliğini korumak ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla; okul servis araçlarına ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız sürdürülecektir. Trafikte güvenlik, hepimizin sorumluluğudur" paylaşımıyla yetkililer denetimlerin süreceğini duyurdu. Emniyet, veliler, servis sürücüleri ve toplumun ortak sorumluluğu vurgulanarak, kurallara uyumun çocukların güvenliği için hayati önem taşıdığı belirtildi.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ...

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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