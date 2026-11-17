Yarışmanın amacı ve katılımı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin Cumhuriyet değerlerini benimsemesi, bu bilinci gelecek nesillere aktarması ve sanatsal hayal güçlerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen 'Cumhuriyet’in Korunması ve Yaşatılması' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kentin dört bir yanından gelen öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Dereceye giren öğrencilere tören sırasında ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler:

Resim Yarışması Dereceleri

İpek Aslan - Üçler İlkokulu (Nalan Mustafa Kaynak Bilim Sanat Merkezi)

Bilge Gür - Şehit Burak Erten İlkokulu (Nalan Mustafa Kaynak Bilim Sanat Merkezi)

Ecrin Berra Yiğit - Sarayköy Sakarya İlkokulu

Kompozisyon Yarışması Dereceleri

Deniz Çetin - Özel PEV Fen Lisesi

Ayşe Sümeyye Hızlı - Nalan Kaynak Anadolu Lisesi

Muhammet Emir Çalık - Denizli DOSTEK Koleji

Şiir Yarışması Dereceleri

Taha Poyraz Tatar - Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu

Elif Serra Mantarcı - Sıdıka Çalışkan Ortaokulu

Eslem Kayan - Esat Sivri Ortaokulu

Tören ve kapanış:

Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, ailelerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet bilincini sanat yoluyla ifade etmelerine olanak sağladı.

ENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN CUMHURİYET DEĞERLERİNİ BENİMSEMESİ, BU BİLİNCİ GELECEK NESİLLERE AKTARMASI VE SANATSAL YARATICILIKLARINI GELİŞTİRMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN "CUMHURİYET’İN KORUNMASI VE YAŞATILMASI" KONULU RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.