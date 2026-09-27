Öğrenciler doğada öğreniyor: Kadı Dağı ve Şehit Şerife Bacı'da 15 kilometrelik keşif

Etkinliğin kapsamı ve rota:

Kastamonu Üniversitesi Doğa, Spor ve Bağımlılıkla Mücadele Kulübü tarafından yürütülen proje kapsamında, üniversite öğrencileri kentin doğal alanlarını tanımak üzere bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Doğa Sporları ve Çevre Bilincini Artırmak İçin Gençlik Buluşması" projesinin etkinliği, il merkezindeki Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkında "Kadı Dağı Gençlik ve Doğa Buluşması" başlığıyla düzenlendi.

Etkinliğe, üniversitenin çeşitli fakültelerinden öğrenciler ile akademisyenler katıldı. Kulüp Akademik Danışmanı Doç. Dr. Evren Atış önderliğinde ve rehberliğinde öğrenciler yaklaşık 15 kilometrelik bir güzergahta doğa yürüyüşü yaptı, Şehit Şerife Bacı Mesire Alanı ve Kadı Dağı Boks Eğitim Kamp Merkezi içindeki güzellikleri keşfetti.

Uzman anlatımları ve eğitim içeriği:

Yürüyüş sırasında katılımcılara, 2011 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen Kadı Dağı ve Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı'nın flora ve fauna yapısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Doç. Dr. Evren Atış ile Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret İbret öğrencileri Sarıçam ve Karaçam türleri başta olmak üzere bölgedeki bitki örtüsü ve yaban hayatı konusunda bilgilendirdi.

Etkinlik, öğrencilere doğada hayatta kalma, ilk yardım ve fotoğrafçılık gibi pratik beceriler kazandırmanın yanı sıra doğa sevgisini pekiştiren bir deneyim sundu. Katılımcılar bölgenin coğrafi yapısını yakından gözlemleme ve manzaraları fotoğraflama fırsatı buldu.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Evren Atış şunları söyledi: "Kastamonu Üniversitesi, Gençlik Spor Bakanlığı ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ÜNİDES projemizi gerçekleştirmek üzere buradayız. Kulübümüzün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Kastamonu Üniversitemizle beraber organize ettiği ÜNİDES projesi için buradayız. Bu etkinliğimizin en temel amacı son dönemlerde benim kendimin geliştirdiği bir kavram var. Lütfen bana kızmasınlar. Madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, telefon bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığından sonra üzülerek söylüyorum ki bir de kafe bağımlılığı çıktı. Öğrencilerimiz vakitlerinin büyük bir bölümünü kafelerde geçiriyorlar. Tabii oralarda da zamanlarını geçirebilirler ama hepsini orada geçirmelerini istemiyoruz. Doğada, doğayla beraber millet ve doğa bilincini bir arada yaşayan üniversite gençliğini burada farkındalığını oluşturmak istiyoruz. O yüzden doğadayız".

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise projenin üniversite için önemine vurgu yaparak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sayın bakanımızın tensipleriyle ÜNİDES projeleri hayata geçmeye başladı. Kastamonu Üniversitesi de geçen yıl 161 kabul gören projeyle Türkiye’deki en fazla desteği alan üniversitelerden birisi oldu. 161 kabul gören projeyle Kastamonu Üniversitesi, diğer üniversitelere fark oluşturdu. 13 milyon liradan fazla destek, üniversiteye, şehrimize ve öğrencilerimize verdik. Bu yıl bunun daha da artmasını özellikle bekliyoruz, temenni ediyoruz. Özellikle bu projelerle hem proje kültürü üniversite gelişmiş olacak, öğrencilerin proje kültürünü geliştirmeleriyle önümüzdeki dönemde, yıllarda Kastamonu’nun gelişimine, kentin gelişimine, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Biz her zaman onların yanındayız" dedi.

Etkinlikte görev alan Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal de şu değerlendirmeyi yaptı: "Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı ile Şehit Şerife Bacı Mesire Alanını ziyaret ettik ve ardından Kadı Dağına orman içi güzelliklerini, tabiatla baş başa öğrencilerimizle doğada hayatta kalma, ilk yardım, flora ve fauna bilgilerini burada öğrenci kardeşlerimize anlatmaya çalıştık. Buradan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum".

Program, katılımcılar için hem fiziksel aktivite hem de doğa ve çevre bilinci açısından zengin bir içerik sundu. Etkinlik organizatörleri, benzer çalışmaların öğrenci gelişimine ve kentin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayarak bu tür faaliyetleri sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DOĞA, SPOR VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KULÜBÜ TARAFINDAN ŞEHİT ŞERİFE BACI TABİAT PARKI İLE KADI DAĞI EĞİTİM MERKEZİ ALANINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.