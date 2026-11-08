Öğrenciler için dijital mola: teknoloji kullanımında denge ve odak

Dijital mola konferansı selçuklu ortaokulu'nda

İnönü Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Selçuklu Ortaokulunda gerçekleştirilen "Dijital Mola: Teknolojiyi Yönetmek" konferansında teknoloji kullanımı ve dijital alışkanlıkların bilinçlendirilmesi ele alındı. Program, Selçuklu Ortaokulu Konferans Salonunda yapıldı ve etkinliğin koordinatörlüğünü Doç. Dr. Ömer Faruk Yücel ile Arş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin Toydemir üstlendi.

Etkinliğe Selçuklu Ortaokulu Müdürü Hasan Pektaş’ın yanı sıra akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta konuşmacı olarak yer alan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Atik, dijital dünyanın günlük yaşamdaki yeri ve teknolojinin bilinçli kullanımına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

teknoloji kullanımı ve ekran süreleri:

Prof. Dr. Atik, konuşmasında teknolojinin artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini vurguladı ve dijital araçların doğru kullanımının erişim ve öğrenme açısından sunduğu avantajlara işaret etti. Ancak kontrolsüz kullanımın olumsuz etkilerine dikkat çekerek gençlerde beş saati aşan ekran sürelerinin zihinsel gelişim ve odaklanma üzerinde zararları olabileceğini belirtti.

Atik, öğrencilere yönelik somut öneriler sundu: "Ekran süremiz 1 saati aşmamalı. Yatmadan 1 saat önce telefon ve tabletleri tamamen odamızın dışına bırakmalı". Ayrıca dijital cihazlar yerine geleneksel yöntemlerin ders çalışırken tercih edilmesinin kalıcı öğrenme üzerinde olumlu etkileri olduğunu aktardı.

odaklanma, çalışma teknikleri ve kitap okuma:

Konuşmada "Tek iş ve tek odak" kuralına vurgu yapılarak zihnin aynı anda birden fazla işe etkin biçimde yanıt veremeyeceği hatırlatıldı. Atik, Pomodoro tekniğinin verimli çalışma alışkanlıkları kazanmada önemli olduğunu; çalışma ortamının düzeni ve düzenli su tüketiminin zihinsel performansı olumlu etkilediğini örneklerle anlattı.

Akademik başarı bağlamında düzenli kitap okumanın önemine de değinen Atik, her gün kitap okuma alışkanlığının sınav başarısında yüzde 12’ye varan artış sağlayabildiğini ifade etti. Program, öğrencilerle uyku düzenleri, dijital alışkanlıklar ve hobiler üzerine gerçekleştirilen sohbetle derinleşti ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Etkinlik, okul ve üniversite iş birliğiyle teknolojinin gençlerin günlük yaşamındaki rolünün daha bilinçli tartışılmasına zemin hazırladı ve katılımcılara pratik öneriler sundu.

BİLİM KAFE ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "DİJİTAL MOLA: TEKNOLOJİYİ YÖNETMEK" KONFERANSI DÜZENLENDİ