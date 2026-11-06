Öğrenciler kan bağışçısı kazandırdı, madalyalarla döndü

Koçlar İlk ve Ortaokulu'nda Kızılay haftası coşkusu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Koçlar İlk ve Ortaokulu'ndaki çalışma hem yerel hem de örnek teşkil eden bir başarıya dönüştü. Etkinlikte öğrenciler, yakın çevrelerinden kan bağışçısı kazanmak için adeta yarıştı; toplam 62 ünite bağışçı kazanımıyla okul, farkındalık yaratmayı başardı.

öğrencilerin çabası ve madalyalar:

Okul bünyesindeki çalışmada en dikkat çeken tablo, ilkokul öğrencilerinden Gülay ve Almira Tan oldu. Bu iki öğrenci toplam 15 bağışçı kazandırarak okul adına madalya almaya hak kazandı; çocukların çabası öğretmenler ve protokol üyeleri tarafından takdir edildi.

Koçlar İlk ve Ortaokulu'nun elde ettiği 62 ünitelik başarı, yerel seviyede yüksek katılımın ve eğitimle birleşen bilinçlendirmenin göstergesi olarak değerlendirildi.

kurum desteği ve örnek çalışmalar:

Etkinliğe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy öncülüğünde Nazilli İlçe jandarma personeli de katıldı ve etkinliğe 10 ünite kan desteği vererek anlamlı bir katkıda bulundu. Ayrıca Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu ve Koçlar İlk ve Ortaokulu Müdürü İhsan Çatma mahalle halkına çağrıda bulunarak desteğe teşekkür ettiler.

Muhtar Topçuoğlu, okul yöneticileriyle birlikte yaptığı açıklamada: "Çocuklarımıza Kızılay'ı tanıtmak ve kana bağışının önemini anlatmak amacıyla okulumuzda etkinlik düzenledik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikler kapsamında ilçedeki diğer okullar da kampanyalara katkı sundu. Vakıfbank İlköğretim Okulu 204 ünite ile Türkiye üçüncüsü, Aydın merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ise 214 ünite ile Türkiye ikinciliğini elde etti; bu sonuçlar bölgedeki yaygın katılımı gözler önüne serdi.

Türk Kızılay Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Mevlüt Günay, Aydın Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Ali Yalçınkaya, Nazilli Devlet Hastanesi Kan Laboratuvarı ve Tetkik Hizmetleri Biriminden Mehmet Bildiri ile Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Soydemir gibi temsilciler ve çok sayıda veli etkinlikte yer aldı; bu katılım, yerel dayanışmanın ve bilgilendirmenin önemini pekiştirdi.

Koçlar İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlik, eğitim kurumlarının toplum sağlığına katkı sağlayan rolleri açısından örnek bir çalışmayı ortaya koydu ve bölgede kan bağışı farkındalığını artırdı.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KOÇLAR İLK VE ORTAOKULU DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER KAN BAĞIŞÇISI KAZANMAK İÇİN BİRBİRLERİ İLE YARIŞTI