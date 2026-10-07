Öğrenciler öğretmenlerine sağlıklı nefes hediyesi sundu

Etkinlik sahada nasıl gerçekleşti:

Samsun’un Ladik ilçesinde eğitim çalışanlarının sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen Ladik Sağlıklı Nefes Projesi-Eğitim Kurumlarında Tütün Bağımlılığıyla Mücadele ve Çalışan Destek Programı çerçevesinde öğrenciler öğretmenlerine meyve ikramında bulundu. Akdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında görev yapan öğretmenlere elma ve çeşitli meyveler sundu.

Öğrenciler, hazırladıkları meyve tepsileriyle ilçe merkezindeki farklı okulları ziyaret ederek öğretmenlere sağlıklı yaşam mesajları verdi. Meyvelerin üzerine bırakılan kısa notlarda sağlıklı beslenme ve yaşam biçimini hatırlatan ifadeler yer aldı; böylece sağlık bilincinin okul yaşamının bir parçası haline gelmesine katkı sağlandı.

Projenin amaçları ve sonraki adımlar:

Proje, Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve tütün bağımlılığıyla mücadele ile sigarayı bırakmak isteyen eğitim çalışanlarının desteklenmesini amaçlarken, aynı zamanda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve çalışanların genel iyi oluşunu da kapsıyor.

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aksoy etkinliğin önemine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Sağlıklı yaşamı sadece yetişkinlere anlatılan bir konu olarak görmüyoruz. Öğrencilerimizin de bu kültürün taşıyıcısı olmasını istiyoruz. Bugün öğretmenlerine meyve ikram eden öğrencilerimiz, projemizin sağlıklı beslenme boyutunu doğrudan okul yaşamına taşıdılar".

Proje kapsamında önümüzdeki dönemde tütün bağımlılığıyla mücadele, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve çalışanların iyi oluşuna yönelik çalışmaların sürdürüleceği planlanıyor. Öğrencilerin sürece dahil edilmesi, programın sürdürülebilir bir okul kültürü oluşturma hedefine katkı sunuyor.

LADİK İLÇESİNDE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI DESTEKLEMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN “LADİK SAĞLIKLI NEFES PROJESİ-EĞİTİM KURUMLARINDA TÜTÜN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE VE ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLERİNE MEYVE İKRAM EDEREK SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT ÇEKTİ.