Dolar 49,3544 -0,01%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,35 +0,01%
EUR/USD 1,1173 +0,11%
Brent Petrol 105,56 -1,02%
--°

öğrenciler sahada: türkeli'de uygulamalı itfaiye eğitimi

Türkeli MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi öğrencileri, itfaiye personelinin uygulamalı sunumuyla araç, ekipman ve yangın söndürme tekniklerini yerinde öğrendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

öğrenciler sahada: türkeli'de uygulamalı itfaiye eğitimi

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı itfaiye eğitimi

Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerine, itfaiyecilik ve yangın güvenliği dersi kapsamında uygulamalı eğitim verildi. Eğitim, teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesine odaklandı ve saha deneyimi sağlayacak biçimde planlandı.

Eğitimde neler yapıldı:

Programa katılan öğrenciler, Türkeli Belediyesi itfaiye personeli eşliğinde itfaiye aracını yakından inceledi; araç içindeki ekipmanların işlevleri ve kullanım yöntemleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca itfaiyecilerin kullandığı koruyucu kıyafetler ve kişisel güvenlik ekipmanları tanıtıldı, bu donanımların hangi amaçlarla kullanıldığı aktarıldı.

Uygulamalı bölümde yangın söndürme teknikleri gösterildi; su püskürtme pratikleri ve yangına müdahale uygulamaları gerçekleştirildi. Öğrenciler, teori ve uygulamanın birleştiği senaryolar aracılığıyla müdahale adımlarını gözlemledi ve uygulama şansı buldu.

Amaç ve beklentiler:

Eğitimin temel amacı, öğrencilerin yangın güvenliği ve acil durum müdahalesi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek olarak açıklandı. Uygulamalı eğitimle katılımcıların hem ekipman tanımında hem de güvenli müdahale prosedürlerinde farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Program yetkilileri, saha odaklı eğitimin mesleki yeterliliği artırdığına dikkat çekerek benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

TÜRKELİ’DE AFET YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI İTFAİYE EĞİTİMİ TÜRKELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ACİL...

TÜRKELİ’DE AFET YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI İTFAİYE EĞİTİMİ TÜRKELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE, İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ DERSİ KAPSAMINDA UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İmam hatiplerde nitelik ve değer odaklı dönüşüm: Çorum buluşmasında uygulama çağ...
images

Üniversiteye adım atanlara risk farkındalığı: kumar ve madde bağımlılığı eğitiml...
images

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden COP31'e uzanan beş iklim inovasyonu
images

Fakülte yönetiminde istikrar: EBYÜ İlahiyat'ta Aktepe yeniden dekan

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası