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öğrencilerden 29 ekim koreografisi: birlik ve coşku sahnede

Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri, Siverek'te hazırladıkları koreografiyle 29 Ekim'i kutladı; gösteride '29 Ekim' yazısı ve Türk bayrağı yer aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

öğrencilerden 29 ekim koreografisi: birlik ve coşku sahnede

Siverek'te 29 Ekim coşkusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü anmak amacıyla bir araya geldi. Hazırlanan koreografi, kutlama programına renk kattı.

öğrenciler '29 Ekim' yazısını oluşturdu:

Programda öğrenciler düzenlenen koreografiyle sahnede 29 Ekim yazısını oluşturarak görsel bir sunum yaptı. Gösteri izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı ve bayram coşkusunu yansıttı.

kutlamaya katkı ve birlik mesajı:

Gösterinin ardından öğrenciler tarafından Türk bayrağı açıldı. Etkinlik, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sunarken birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Siverek’te 29 Ekim’e özel koreografi gösterisi

Siverek’te 29 Ekim’e özel koreografi gösterisi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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