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Öğrencilerden 29 ekim kutlamasında birlik mesajı

Siverek'te Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yılı için koreografiyle '29 Ekim' yazısı oluşturup Türk bayrağı açtı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Öğrencilerden 29 ekim kutlamasında birlik mesajı

Öğrencilerden 29 ekim kutlamasında birlik mesajı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anlamlı bir koreografi gösterisi sergilendi. Etkinlik, ilçede kutlamaların coşkusunu artırdı.

gösterinin ayrıntıları:

Etkinliğe Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri hazırladıkları koreografiyle katkı sundu. Öğrenciler bir araya gelerek sahada '29 Ekim' yazısını oluşturdular; bu görsel düzenleme kutlama programına dikkat çekici bir kare kazandırdı.

kutlamanın önemi:

Gösterinin ardından açılan Türk bayrağı, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarına sembolik bir vurgu ekledi. Sunulan performans, yalnızca coşkuya eşlik etmekle kalmayıp birlik ve beraberlik mesajı vermesi bakımından da öne çıktı.

Program, öğrencilerin aktif katılımıyla ilçede düzenlenen törenlere anlamlı bir katkı sağladı ve Cumhuriyet Bayramı’nın ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu.

SİVEREK ABDÜLKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN KOREOGRAFİ GÖSTERİSİNDE...

SİVEREK ABDÜLKADİR KARAHAN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN KOREOGRAFİ GÖSTERİSİNDE, ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELEREK "29 EKİM" YAZISINI OLUŞTURDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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