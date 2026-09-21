Öğrencilerden Bayburt'ta gazilere vefa programı

Bayburt'ta Gaziler Haftası'na dikkat çekildi

Bayburt'ta Gaziler Haftası kapsamında Gaziler Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, gazilerin vatan için gösterdikleri fedakârlıkları vurgulayan etkinlikler sundu. Salonda yer alan etkinlikler, katılımcılara hem duygusal hem de bilinçlendirici bir gün yaşattı.

Etkinlik programı ve içerikler:

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi ve sınıf sunumları yapıldı. Etkinlik alanında yer alan Vatan size minnettar yazılı pankart, programın ana temasını görsel olarak da güçlendirdi. Sunumlarda bayrak ve millet sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi sıkça tekrarlandı.

Plaket takdimi ve kapanış:

Programın sonunda Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından plaket takdim edildi. Tören, katılımcıların teşekkür ve iyi dilekleriyle sona erdi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERDEN 'GAZİLER GÜNÜ' PROGRAMI