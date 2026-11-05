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Öğrencilerden Doğa Koleji'de sokak hayvanlarına dayanışma

Doğa Koleji öğrencileri 4 Ekim'de kitap karşılığı mama toplayarak 70 kg üzerinde kedi ve köpek maması biriktirdi; mamalar Adıyaman Belediyesine teslim edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrencilerden Doğa Koleji'de sokak hayvanlarına dayanışma

Öğrencilerden Doğa Koleji'de sokak hayvanlarına dayanışma

Doğa Koleji öğrencileri, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla hayata geçirilen 'İyilik paylaştıkça büyür' projesi kapsamında sokak hayvanlarına destek verdi. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdikleri kitapları paylaşım masasına bıraktı; kitaplar, kedi ve köpek maması bağışı karşılığında öğrencilere sunuldu.

Takas şenliği ve amaç:

Gerçekleştirilen Takas Şenliği, hayvan sevgisini pekiştirmeyi, yardımlaşma ruhunu ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefledi. Etkinlik aynı zamanda kitapların yeniden değerlendirilmesine imkân sağlayarak öğrencilere paylaşma ve dayanışma kültürünü deneyimletmeyi amaçladı. Veliler ve okul topluluğu da organizasyona katkı sundu.

Toplanan mamaların teslimatı:

Etkinlik sonucunda öğrenciler ve destek verenler, toplamda 70 kilogramın üzerinde kedi ve köpek maması topladı. Toplanan mamalar, ihtiyaç sahibi sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Proje ile çocukların yalnızca hayvan sevgisi kazanması değil, aynı zamanda tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymaları ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılık geliştirmeleri amaçlandı.

DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, 4 EKİM HAYVAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA HAYATA GEÇİRİLEN &quot;İYİLİK...

DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, 4 EKİM HAYVAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "İYİLİK PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR" PROJESİ KAPSAMINDA KEDİ VE KÖPEK MAMASI TOPLAYARAK SOKAK HAYVANLARINA DESTEK OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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